Минобрнауки за год выделило на разработку лекарств от COVID-19 почти 100 млн рублей

25 янв. 5:37

Министерство образования и науки России выделило подведомственным организациям около 94 млн рублей на разработку средств для лечения коронавируса COVID-19 в 2021 году. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.

"Семь организаций, подведомственных Минобрнауки России, участвовали в разработке кандидатных средств этиотропной терапии COVID-19 (лечение, направленное на устранение причины возникновения заболевания). Объем финансирования на 2021 год составил 93,8 млн руб", - поведали в Минобрнауки.

В частности, финансирование получили Институт биоорганической химии им. М. Шемякина и Ю. Овчинникова РАН и федеральный исследовательский центр "Фундаментальные основы биотехнологии" РАН.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 31 млн, из них более 5,5 млн человек скончались.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в России выявлены 11 173 300 случая заражения коронавирусом. Справились с болезнью 10 023 622 жителей города, умерли - 326 112.