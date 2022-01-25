Ансамбль "Ставрополье" представит творческий проект

25 янв. 4:31

Государственный казачий ансамбль песни и танца "Ставрополье" подготовил новый проект "Наследие России", он основан на творческом сотрудничестве с профессиональными коллективами Юга России.

Как сообщили авторы проекта, запланированы совместные концерты "Ставрополья" с государственным фольклорным ансамблем песни и танца "Нохчо" (Чечня), государственным академическим ансамблем танца "Алан"( Северная Осетия), Астраханским государственным ансамблем песни и танца, Красноярским государственным академическим ансамблем танца Сибири им. Михаила Годенко и другими известными коллективами России.

"Ближайшие обменные концерты состоятся в феврале с Астраханским государственным ансамблем песни и танца и с государственным фольклорным ансамблем песни и танца "Нохчо" в городах Астрахань, Грозный и Ставрополь", - говорится в релизе.

1 февраля "Ставрополье" выступит на сцене Астраханского государственного театра Оперы и Балета, 16 февраля в Грозном в концертном зале "Вайнах", 21 февраля праздник народной культуры состоится в Ставропольском академическом театре драмы им. М.Ю. Лермонтова.