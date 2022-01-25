На развитие сельхозкоопераций в России выделят 5 млрд рублей

25 янв. 3:25

Министерство сельского хозяйства России намерено направить 5 млрд рублей из федерального бюджета на развитие сельхозкооперативов. Об этом сообщила заместитель директора департамента развития сельских территорий Рената Бибарсова.

"В текущем году на поддержку кооперативов запланировано направить 5 млрд рублей из федерального бюджета - это на 40% больше, чем в предыдущем году", - отметила замминистра.

Бибарсова также напомнила, что министерство предпринимает ряд стимулирующих мер для малых форм хозяйствования с целью их объединения. В частности, она отметила, что с 2015 года реализуется программа грантовой поддержки сельскохозяйственных потребительских кооперативов. "За 7 лет реализации этого вида господдержки на гранты было направлено 12 млрд рублей, что позволило реализовать более тысячи проектов", - цитирует замминистра ТАСС.