24 янв. 23:13

Дорожным властям Ставрополья удалось в ушедшем 2021 году на 23% снизить смертность в результате дорожных аварий, - сообщили в пресс-службе Миндора края.

"В 2021 году на 10% снизилось количество наездов на пешеходов и на 23% по сравнению 2020 годом снизилось количество погибших при ДТП. На 17% снизилось количество ДТП, совершенных водителями в состоянии опьянения, на 30% снизилось количество погибших в них граждан и на 20% - раненых", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Улучшать ситуацию на дороге помогает комплексная работа, которую выполняют по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" – это комплексный ремонт дорог, установка новых светофоров, барьерных и пешеходных ограждений, дорожных знаков, нанесение разметки, обустройство автобусных остановок и тротуаров, - поведал замминистра Александр Ротов.

Также заметна отдача от активной профилактики детского дорожно-транспортного травматизма - школьники участвуют в акциях, марафонах, олимпиадах, мастер-классах, посвященных вопросам безопасности на дорогах, - добавили в пресс-службе министерства.