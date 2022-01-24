В Актау увековечили память погибших тюленей

24 янв. 22:53

Малую архитектурную форму тюленя установили на набережной Актау.

Как рассказали в издании Lada.kz, высота установленной на спонсорские средства фигуры составляет 2,3 м. Работы по монтажу завершены.

Отмечается, что скульптура изготовлена по принципу высокополигонального моделирования, что подразумевает создание объекта с большим числом фрагментов.

В мэрии Актау подчеркнули, что каждая модель изготавливается вручную, тюлень изготовлен из металлического каркаса, а его внешняя обшивка - из нержавеющей стали.

Стоит добавить, что тюлень считается одним из символов Актау и Каспийского моря. Фигура символизирует протест против бездушного отношения к окружающему нас миру.