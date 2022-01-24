Российские и казахстанские эксперты обсудили новые возможности сотрудничества

24 янв. 22:45

В Астрахани 19 января прошла международная онлайн-встреча "Новый Казахстан - новые возможности", ее организаторами выступили Центр международных исследований "Каспий-Евразия" (Астрахань), Астраханский государственный технический университет и Ассоциация государственных университетов и научно-исследовательских центров прикаспийских стран.

"В связи с январскими событиями в Казахстане эксперты собрались, чтобы обсудить укрепление гражданского единства и гуманитарные связи двух государств", - говорится в нем.

В дискуссии участвовали представители вузов Казахстана, а также Астрахани, Калмыкии и Дагестана.

"Те события, которые произошли в начале января, еще будут подвергаться осмыслению и анализу политологов, конфликтологов, медиаэкспертов. Нам тоже важно с вами обсудить произошедшие события в контексте векторов, сценариев развития региональных связей. В том числе в сфере высшего образования", - пояснила модератор дискуссии руководитель Центра "Каспий-Евразия" Ксения Тюренкова.

По словам начальника международного отдела Астраханского государственного технического университета Евгении Юкиной, основная задача представителей высшей школы заключается не просто в сверке часов, а в том, чтобы понять, как воспитывать молодежь, чтобы в перспективе избежать конфликтов и свести их вероятность к минимуму.

Президент АГТУ Юрий Пименов отметил, что произошедшие события служат точкой отсчета и переосмыслением для каждого субъекта гражданского сектора, в том числе для сообщества вузов. "Желаю, чтобы спокойствие и порядок как можно скорее восстановились в вашей стране. Я знаю, что преподаватели вузов делали все возможное, чтобы беспорядки внутри учебных заведений не распространялись", - обратился он к коллегам.

О решении конфликтов на региональном уровне шла речь в докладе профессора Западно-Казахстанского инновационного технологического университета из Уральска Сагындыка Кульматова, который указал, что региональная политика в Казахстане вошла в состав общей политики. "Мы наблюдаем, как в процессе развития она вышла за критичные параметры, что привело к централизации. Центр не очень представлял себе, что происходит на местах. Органы местной власти перестали избираться и стали назначаться, партийные списки - утверждаются центральным органом. И последствия этой централизации мы видим в Западном регионе. Хотелось бы видеть изменения в отношениях центра и регионов, поскольку сильная вертикаль плохо сказывается на горизонтали, развитии горизонтальных связей", - пояснил он.

Докладчик напомнил о выступлении президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, в котором он предложил открыть в ЗКО не менее пяти филиалов вузов, в том числе технических, российских вузов. Комментируя перераспределение бюджета, Кульматов выразил мнение, что поступление средств из центральной казны в местные представляет собой слишком поверхностную меру.

"Мы просто повторим случившееся, но на региональном уровне. Изменение региональной политики должно пониматься как ее модернизация. Необходимо построить работу управления местной экономики так, чтобы была прямая зависимость от эффективной местной экономики, а не просто потребительское отношение к ресурсам государства. В социальной политике нужно развивать человеческий капитал и изживать иждивенческое поведение, подключать образовательный ресурс, тем самым повышая качество и активность рабочей силы. В политическом плане мы нуждаемся в формировании сильной региональной элиты, которая могла бы разделить ответственность. Расширение политических субъектов на региональном уровне - дорога к широкой активности в горизонтальном направлении", - уверен он.

В ходе мероприятия зашла речь и о введении миротворческого контингента ОДКБ в Казахстан. По этому профессор Атырауского университета им.Х.Досмухамедова Сайфула Сапанов выразил мнение, что "демократия должна защищаться". "Введение войск ОДКБ было ключевым поворотом для решения вопросов политического транзита, социально-экономического развития, именно об этом говорил президент Косым-Жомарт Токаев в своем выступлении. Наша программа-минимум на сегодня - решить те сложные задачи, которые поставил глава государства перед новым правительством: высокие цены, разница в развитии регионов, трудоустройство молодежи, безработица, доступность ипотечного кредитования. Программа-максимум - развитие международных связей, открытие технических вузов, за которыми приоритет развития науки", - уточнил он.

Эксперт заявил, что Казахстан сегодня не намерен отклоняться от взятого им курса реформирования экономики, народ ждет перемен в рамках политических реформ. "Реформы определяют роль Казахстана в мировом сообществе. Токаев - опытный дипломат. Он видит роль Казахстана шире и выше, чем мы можем себе представить. И, на мой взгляд, двусторонние российско-казахстанские отношения выходят также на новый уровень. Введение миротворческих войск было согласовано с Путиным. Токаев благодарил все государства, а особенно Россию, Белоруссию и Армению, показав тем самым, что у Казахстана много друзей на мировой арене", - поведал Сапанов.

Повышенное внимание к казахстанской повестке в эти дни проявляли не только страны Прикаспия. Как напомнила Ксения Тюренкова, об этих событиях высказывались и европейские политологи. "Я предлагаю вынести тему военной и информационной безопасности Каспийского региона в отдельное мероприятие. Тема ОДКБ оказалась востребованной в эти дни, но мы также говорим о том, что необходима подобная структура для стран Каспийского бассейна, - уточнила она.

Председатель общества казахской культуры "Жолдастык" и профессор АГТУ Равиль Арыкбаев сказал, что российские вузы имеют все возможности и готовы выпускать специалистов, которые могли бы работать в странах Прикаспия. "Я думаю, что ситуация выправится и мы еще не раз будем встречаться на подобных мероприятиях. Я считаю, что при любом развитии событий российско-казахстанские отношения останутся на высоком уровне доверия, взаимопонимания и добрососедства. И у нас есть конкретные предложения. Учитывая направленность АГТУ, а также строительство морского порта в Актау, мы понимаем, что там будут востребованы специалисты в области судостроения и водного туризма", - рассказал он.

Так как большую часть экспертов на мероприятии составили представители прикаспийских вузов, то одним из актуальных вопросов в повестке была молодежная политика - именно о ней говорил специалист Департамента молодежной политики НАО Атырауского университета имени Х.Досмухамедова Азамат Имандосов. "Наша молодежь меняется и хочет новых форматов работ," - констатировал он.

Эксперт отметил, что в Казахстане на молодых людей активное влияние оказывают социальные сети. "Многие эксперты считают, что нам нужно отходить от бюрократии и больше работать с молодежью. В условиях пандемии трудно скоординировать мероприятия оффлайн, но я считаю, что в будущем мы сможем проводить и форум молодежи Прикаспия, и творческие молодежные мероприятия вроде "Голоса Каспия". Общение молодежи позволит нам лучше узнать друг друга", - пояснил он.

"В качестве неформальной части мероприятия студент АГТУ в знак дружбы и добрососедства двух государств исполнил песню на казахском языке", - говорится в релизе.