Погоня со стрельбой: обладатель наркотиков не смог скрыться от полицейских в Магасе

24 янв. 22:20

Мужчина с наркотиками пытался уехать на автомобиле от правоохранителей в Магасе, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Ингушетии.

В нем говорится, что сегодня ночью примерно в 01.15 в ходе оперативно-розыскных мероприятий на посту ДПС при въезде в Магас полицейские остановили автомобиль Hyundai Solaris. Однако ее водитель после остановки отказался выполнять законные требования правоохранителей и попытался скрыться, объехав стоявший впереди "УАЗ" и стражей порядка.

"В целях пресечения попытки данного лица скрыться, сотрудники полиции выстрелами повредили колеса автомашины, после чего задержали водителя", - говорится в сообщении полиции.

При личном досмотре правоохранители нашли и изъяли у водителя 0,75 г мефедрона.

За неповиновение законному распоряжению полицейского (ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ) мужчина водворен в специальное помещение для задержанных, автомобиль доставлен на штрафстоянку. Открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ.