Житель Дагестана лишился машины из-за уловок мошенника

24 янв. 21:55

В Дербенте мошенник завладел автомобилем местного жителя, не заплатив деньги в установленный срок, сообщает пресс-служба МВД Дагестана.

В ведомстве установили, что потерпевший выставил свою машину на продажу в интернете. На его объявление откликнулся житель Хунзахского района. Во время покупки покупатель заверил пострадавшего, что расплатится за автомобиль через три месяца, но 54-летний мужчина деньги так и не получил.

"Правоохранители выяснили, что злоумышленник перепродал автомобиль постороннему лицу", - сказано в сообщении.

Отмечается, что афериста был задержан. По данному факту собран материал для принятия процессуального решения.