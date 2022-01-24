Северная Осетия развернет дополнительные койки для лечения детей

24 янв. 22:48

Увеличить количество коек для детей с коронавирусом – такое поручение сегодня дал глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

"Наращиваем коечный фонд, пусть он лучше будет готов и не занят. Делайте это поэтапно", - сказал Меняйло, поручив главврачу республиканской детской клинической больницы (РДКБ) Мурату Икаеву открыть дополнительно 30 коек, и по мере его наполнения открывать новые койки, передает "Интерфакс".

Также глава региона поручил Минздраву республики оказать помощь и содействие главврачу, а также увеличить число бригад "скорой помощи", чтоб исключить появление отложенных вызовов.

На сегодняшний день РДКБ Владикавказа насчитывает 11 свободных коек, лечение в больнице проходят 59 детей, 10 из них - в тяжелом состоянии. Всего в республике насчитывается 42 ковид-положительных детей - рекордное количество детей за все врем пандемии, - пояснил Икаев.