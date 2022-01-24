Уникальный аэропорт в высокогорной Грузии прошел сертификацию на безопасность

24 янв. 22:32

Аэропорт имени царицы Тамар в Местиа (Сванети) ресертифицирован как аэродром, сообщает Объединение аэропортов Грузии.

Высокогорный аэродром соответствует всем стандартам ICAO и новым правилам сертификации Агентства гражданской авиации Грузии. Отмечается, что бессрочный сертификат является подтверждением для всех операторов аэропортов, что на эксплуатируемом ими объекте можно безопасно работать.

Аэропорт в Местиа входит в топ-10 необычных аэропортов мира, он расположен на высоте 1 400 метров над уровнем моря и принимает только небольшие судна.