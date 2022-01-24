Власти Ингушетии компенсируют рост тарифов ЖКУ малообеспеченным семьям

24 янв. 22:14

Цены на тарифы ЖКУ в Ингушетии с июля 2022 года могут вырасти до уровня выше инфляции, в связи с чем власти региона планируют компенсировать рост платежей для социально незащищенных категорий населения, - сообщил председатель правительства Ингушетии Владимир Сластенин.

"Да, рост планируется. Речь идет о доведении тарифов ресурсоснабжающих организаций до экономически обоснованных - в этом случае коммунальные платежи могут начать расти выше инфляции. Это связано с политикой совершенствования тарифного регулирования. При этом предполагается компенсация подорожания для социально незащищенных категорий граждан", - рассказал Сластенин, передает ТАСС.

Тарифы планируется устанавливать исходя из планов по ремонту и модернизации коммунальной инфраструктуры республики, для чего правительством РФ было поручено проработать вопрос усиления адресной поддержки граждан по оплате ЖКУ, - добавил председатель правительства региона.

В ближайшие три года Ингушетии, Дагестану и Северной Осетии выделят в общей сложности 7,5 млрд рублей на реализацию программ устойчивого экономического развития предприятий энергетики и ЖКХ. При этом регионы должны установить с 1 июля 2022 года экономически обоснованные тарифы для юридических лиц и поэтапно довести плату граждан за услуги ЖКХ до экономически обоснованного уровня.

Напомним, на ноябрь 2021 года уровень оплаты коммунальных услуг в Ингушетии составляет 64,5%. До 2024 года планируется увеличить собираемость платежей в регионе до уровня не менее 90%.