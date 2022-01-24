"Армения готова к переговорам по мирному соглашению с Азербайджаном"

24 янв. 21:36

Ереван готов к переговорам с Баку по формированию мирного соглашения, об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопросы СМИ в онлайн-формате.

"Армения не против мирного соглашения с Азербайджаном, но это соглашение должно быть составлено, сформулировано. Это является предметом переговоров. И Армения к ним готова", - цитирует его Sputnik Азербайджан.

Глава правительства уточнил, что Армения через российскую сторону передала Азербайджану свои предложения по деэскалации ситуации на границе, они подразумевают повышение уровня безопасности и стабильности, а также создание комиссии по делимитации и демаркации.

"Демаркация и делимитация невозможна, если мы не имеем стабильность на границах", - пояснил он.

Армянский премьер призвал сформировать комиссию по делимитации в максимально сжатые сроки.