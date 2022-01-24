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Крупнейший цементный завод Узбекистана стал собственностью российской компании

Крупнейший цементный завод Узбекистана стал собственностью российской компании

Дочерняя компания российской "Аккерман цемент", которая входит в группу USM, контролируемую Алишером Усмановым, "Аккерман цемент ЦА", приобрела 98,6% акций крупнейшего узбекского завода "Ахангаранцемент", - сообщили в пресс-службе компании.

"Инвестиция в "Ахангаранцемент", как и все инвестиции USM в Узбекистане, в первую очередь направлены на развитие этой страны, малой родины Алишера Усманова, главного акционера USM. Вся прибыль, которая будет генерироваться здесь, останется в Узбекистане и будет направлена на социально-экономическое развитие республики", - рассказал председатель совета директоров "Аккерман цемент" Антон Селявко, передает ТАСС.

Покупка пакета акций осуществлялась с привлечением финансирования Газпромбанка, который является стратегическим финансовым партнером "Аккерман цемент", - говорится в сообщении.

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