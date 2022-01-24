Два ингушских тейпа решали долговые обязательства с помощью оружия

24 янв. 21:32

В Ингушетии снова стреляли: накануне вечером конфликт между двумя тейпами закончился двумя ранеными, - сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

"Накануне, 23 января, в 21:50 в полицию поступило сообщение о стрельбе и драке в сельском поселении Троицкое Сунженского района. Незамедлительно прибыв на место происшествия, полицейские установили, что возле одного из домовладений у группы граждан на бытовой почве произошла ссора с местным жителем, переросшая в драку", - рассказал представитель полиции, передает "Интерфакс".

Затем произошла перестрелка между молодыми людьми из тейпов Местовых и Евлоевых, - сообщил информированный источник.

В результате инцидента двое получили ранения, они были доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести, а стрелок явился в правоохранительные органы с повинной и сдал ружье, из которого стрелял по оппонентам.

С места происшествия изъяты несколько гильз и охотничий нож.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего, проводят мероприятия по установлению и задержанию всех участников инцидента, который, по предварительным данным, произошел на бытовой почве из-за долговых обязательств одной из сторон.