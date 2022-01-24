Экс-главу Минвод заподозрили в превышении полномочий

24 янв. 21:12

Ставропольские следователи возбудили уголовное дело по факту превышения должностных полномочий в отношении бывшего главы Минераловодского округа, - сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.

"В настоящее время экс-глава Минераловодского городского округа задержан сотрудниками УФСБ по Ставропольскому краю в городе Краснодаре", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Прокурорская проверка показала, что экс-глава Минераловодского городского округа в декабре 2020 года заключил соглашение с заместителем министра и строительства и архитектуры Ставропольского края о предоставлении бюджету Минераловодского городского округа субсидии на покупку готового здания для детского сада. Для исполнения соглашения между руководителем управления имущественных отношений администрации Минераловодского округа и физлицом c нарушением федерального законодательства был заключен контракт на приобретение в муниципальную собственность здания за 194,5 млн рублей.

В документацию не было включено обязательное требование о том, что здание должно быть новым, и по итогам аукциона фактически на бесконкурсной основе приобретен объект недвижимого имущества 1983 года постройки по цене нового объекта, реальная рыночная стоимость которого составила более 68,6 млн рублей, что на 125,8 млн рублей меньше суммы понесенных расходов, - говорится в сообщении.