Армянский премьер рассказал об огромном интересе инвесторов к железной дороге Ерасх-Горадиз

24 янв. 20:58

Международные инвесторы и компании выражают интерес к проекту железной дороги Ерасх-Ордубад-Мегри-Горадиз, как минимум, к армянскому ее участку, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопросы СМИ в онлайн-формате.

Ранее министерство территориального управления и инфраструктур назвало цифру $226 млн - именно столько по его расчетам понадобится для восстановления армянской части дорогу.

Пашинян пояснил, что оценивает проект как привлекательный для Армении, так что эти деньги не лягут бременем на страну. Более того, подчеркнул премьер-министр, международные инвесторы проявляют огромный интерес к проекту, так что есть варианты, при которых бюджетные средства не понадобятся вовсе.

"Мы должны еще понять, что думают о проекте "Южно-Кавказская железная дорога", "Российские железные дороги". Есть и европейские компании, готовые вложить инвестиции и эксплуатировать дорогу, также готовы финансировать. Это не та ситуация, где у нас будут финансовые проблемы", - цитирует главу правительства Sputnik Армения.

Он добавил, что уже ведутся практические работы по подготовке строительства.

Пашинян напомнил, что в результате разблокировки коммуникаций в регионе Армения фактически получит связь с Россией, Ираном, Турцией, Азербайджаном, Европой, Китаем, со всеми соответствующими экономическими выгодами.