Кадыров: Чечня ежегодно получает из федерального бюджета 300 миллиардов

24 янв. 20:43

Чечня получает из федерального бюджета свыше 300 млрд рублей в год, и без этих денег регион не продержится и "трех месяцев", - заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"У нас нету государства Ичкерия, и вообще нету основания об этом говорить. Да, за Ичкерию мы все тоже воевали, я тоже думал, что нужна независимая Ичкерия, что мы сможем жить отдельно, как государство. Клянусь Всевышним Аллахом, мы не сможем продержаться три месяца, даже месяц не можем. Мы даже вовремя зарплату не отдаем, первый месяц, если опаздываем, у нас какой бывает шум – вы знаете, а представьте нам Россия за год, именно за республику, за содержание народа за 300 миллиардов деньги тратит...", - рассказал Кадыров в ходе совместного "прямого эфира" со спикером парламента Чечни Магомедом Даудовым, передает РИА Новости.

В регионе нет "ни газа, ни света, ни нефти" – это все придуманные вещи, добавил Кадыров, призваd чеченский народ развиваться, учится, не слушать "шайтанов" и "любить друг друга".