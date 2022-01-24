Арсенал мародеров нашли в подполе в частном доме в Алматы (ФОТО, ВИДЕО)

24 янв. 20:41

Схрон похищенного во время событий начала января оружия и боеприпасов нашли в Алматы, сообщается на официальном портале Polisia.kz.

Четверо злоумышленников обустроили тайник под полом частного дома в микрорайоне Шанырак. В нем они хранили похищенные ими при ограблении оружейного магазина боеприпасы.

При обыске были найдены два ящика с боевыми патронами, 12 гранат РГД и Ф-1, два магазина от автомата АК-47 с патронами. Кроме того, в тайнике лежали бронежилеты, щиты, каски, снаряд от РПГ, гладкоствольные ружья, девять винтовок и многое другое.

Подозреваемые помещены в изолятор временного содержания, отметил замначальника департамента полиции Алматы Берик Абильбеков.

Он добавил, что задержанные - 27-ми, 35-ти, 39-ти лет - жили вместе в съемном доме, где они обустроили арсенал.