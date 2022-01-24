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Нурмагомедов справился с американцем Стэтманном

Саид Нурмагомедов (справа). Снимок с видео: YouTube

Российский боец смешанного стиля из Дагестана Саид Нурмагомедов в первом раунде победил американца Коди Стэманна в поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

На турнире UFC 270, прошедшем в американском Анахайме в ночь с 22 на 23 января, Нурмагомедов, выступающий в легчайшем весе, одержал победу удушающим приемом, - сообщает "Это Кавказ".

Напомним, 29-летний Саид Нурмагомедов - земляк и однофамилец экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. На счету спортсмена в смешанных единоборствах теперь 15 побед и два поражения. У 32-летнего Стэманна 19 побед, 5 поражения и одна ничья.
 

ФОТО Саид Нурмагомедов (справа). Снимок с видео: YouTube
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