Нурмагомедов справился с американцем Стэтманном

24 янв. 20:34

Российский боец смешанного стиля из Дагестана Саид Нурмагомедов в первом раунде победил американца Коди Стэманна в поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

На турнире UFC 270, прошедшем в американском Анахайме в ночь с 22 на 23 января, Нурмагомедов, выступающий в легчайшем весе, одержал победу удушающим приемом, - сообщает "Это Кавказ".

Напомним, 29-летний Саид Нурмагомедов - земляк и однофамилец экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. На счету спортсмена в смешанных единоборствах теперь 15 побед и два поражения. У 32-летнего Стэманна 19 побед, 5 поражения и одна ничья.

