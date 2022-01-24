Пашинян: Армения и Турция могут установить дипломатические отношения до конца года

24 янв. 20:22

Армения может установить дипломатические отношения с Турцией уже в текущем году, заявил премьер-министр Никол Пашинян в ходе онлайн пресс-конференции.

Комментируя приглашение главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу принять участие в дипломатическом форуме, который планируется провести с 11 по 13 марта 2022 года в Анталье, глава правительства подчеркнул: велика вероятность, что Ереван примет приглашение, окончательное решение будет зависеть от ситуации, которая сложится на тот момент.

"Но после первой встречи спецпредставителей выросла вероятность, что Армения примет это предложение. Было бы нелогично упустить эту возможность и повод для диалога", - приводит слова премьер-министра Sputnik Армения.

Пашинян указал, что мировое сообщество, включая Россию, Евросоюз, Америку и страны региона, поддерживают этот процесс.

Глава правительства напомнил, что стороны согласились проводить переговоры без предусловий.

"Возможно ли установить дипотношения в этом году. Я не могу предсказать, возможно ли это в текущем году. Это зависит не только от нас. Но это было бы весьма логично. В частности, установление дипотношений и открытие границ", - заявил Никол Пашинян.