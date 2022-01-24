Власти Москвы проверят удаленку 30% сотрудников столичных предприятий

24 янв. 20:14

Столичный Главконтроль проведет выборочную проверку московских работодателей на соблюдение указа мэра об обязательном переводе на дистанционный формат работы не менее 30% сотрудников, - сообщил начальник контрольного органа Евгений Данчиков.

"Будет осуществляться выборочный контроль организаций на предмет соблюдения указа мэра Москвы Сергея Собянина о переводе сотрудников на удаленную работу", - рассказал Данчиков, напомнив, что в случае выявления фактов несоблюдения установленных требований нарушители будут привлечены к административной ответственности: штраф для юридических лиц составит до 1 млн рублей или приостановка деятельности предприятия по решению суда, передает ТАСС.

Напомним, указом мэра Москвы, с 25 октября 2021 года по 1 апреля 2022 года столичные предприятия должны перевести на дистанционную работу: не менее 30% от общего числа сотрудников, а также всех работников старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Исключение сделано лишь для сотрудников, чье присутствие на рабочем месте критически важно для работы организации.