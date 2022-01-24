Центробанк разрешил "Газпромбанку" работать в Узбекистане

24 янв. 19:58

Центробанк Узбекистана аккредитовал представительство российского акционерного общества "Газпромбанк", "дав добро" на его деятельность в республике. Такое сообщение опубликовано в Telegram-канале регулятора.

Представительство займется налаживанием, поддержанием и развитием связей с госорганами, финансово-кредитными организациями, образовательными и хозяйствующими субъектами РУз, передает Sputnik Узбекистан.

Кроме того, оно будет помогать развитию международного бизнеса банка в Узбекистане, оказывать поддержку инициативам и проектам, которые реализуются им в стране.