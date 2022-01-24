Туман закрыл аэропорт Ставрополя на вылет и посадку

24 янв. 19:46

Аэропорт Ставрополя приостановил работу из-за тумана - задерживается вылет трех рейсов в московский аэропорт Домодедово, сесть в аэропорту не могут несколько самолетов из Москвы.

Туман в воздушной гавани Ставрополя стоял и в первой половине дня, но он был менее интенсивным - смогли прибыть и вылететь обратно три самолета - в московские аэропорты Внуково и Шереметьево и в Санкт-Петербург, а вот три более поздних рейса из Домодедово и обратно задерживаются, - передает "Это Кавказ".

Напомним, накануне, 23 января, аэропорт краевой столицы не смог принять ни одного самолета: они садились и взлетали из аэропорта Минеральных Вод.

За прошедшие сутки на большинстве территорий Ставропольского края наблюдался туман с ухудшением видимости до 500-100 м, туман может сохраниться и завтра.

