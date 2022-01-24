Пашинян рассказал, когда узнал об отставке президента Армении

24 янв. 19:35

Президент Армении Армен Саркисян позвонил премьер-министру Николу Пашиняну всего за 3,5 часа до ухода в отставку, рассказал сам глава правительства, отвечая на вопросы журналистов в онлайн-формате.

"Я пытался понять, подлежит ли решение обсуждению. Но он мне сказал, что уже принял такое решение", - цитирует Пашиняна Sputnik Армения.

Глава правительства уточнил, что в заявлении Саркисяна об отставке содержались определенные объяснения относительно ее причин, и он принял их к сведению, однако комментировать их не считает нужным.

Пашинян добавил, что вопрос о возможной кандидатуре нового президента в правящей команде пока не поднимался.