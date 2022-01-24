Иранская делегация посетила освобожденные земли Азербайджана

24 янв. 19:22

Прибывшая в Азербайджан из Ирана делегация, возглавляемая министром дорог и градостроительства, сопредседателем межправкомиссии по экономическому сотрудничеству Рустамом Гасеми посетила совместно с делегацией, возглавляемой заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым, деоккупированные территории Азербайджана. Такое сообщение распространило министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Иранская делегация ознакомилась с транспортными и другими инфраструктурными проектами, реализуемыми на этих землях по поручению президента Ильхама Алиева.

Гостям рассказали о Международном аэропорте Физули, куда прибыл прямой рейс из Тегерана, отметив, что он был построен всего за девять месяцев.

Затем делегация ознакомилась с работами в Зангиланском районе по проекту железной дороги Горадиз - Агбенд, которая представляет собой часть международного транспортного маршрута, была подчеркнута важность участия иранской стороны в этом проекте. Кроме того, представители Ирана ознакомились с работами по строительству Международного аэропорта Зангилан, автотоннелей на маршруте Зангезурского коридора и в рамках железнодорожного проекта в поселке Джоджуг Марджанлы, а также с презентациями по автомобильным и железнодорожным проектам.

Во время поездки на освобожденные земли Азербайджана была предоставлена информация о разрушенных оккупантами городах и селах.

В завершение гости ознакомились с городом Физули, где участники поездки увидели полное разрушение всех жилых и инфраструктурных объектов, в том числе мечетей.