Пожар на подстанции оставил без электричества центр Махачкалы

24 янв. 19:17

Сегодня вечером в Махачкале горела электроподстанция, из-за чего произошли отключения от электроэнергии потребителей Советского и Кировского районов дагестанской столицы.

"Пожар на подстанции "Альбурикентская" ликвидирован. В результате пожара на подстанции сгорели высоковольтные кабели в лотке. Из-за происшествия обесточена часть центра города - от района троллейбусного кольца до улицы Абубакарова, отключено несколько котельных", - говорится в сообщении пресс-службы мэрии Махачкалы, передает "Это Кавказ".

Причиной ЧП стало повреждение кабельных линий электропередачи сторонней организацией, проводившей земляные работы, - сообщили в компании "Россети Северный Кавказ".

Сейчас на объекте ведутся аварийно-восстановительные работы, сроки их завершения пока не называются.

