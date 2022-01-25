Казахстан раскритиковал позицию Европарламента по недавним протестам 

Резолюция, принятая Европейским парламентом по ситуации в Казахстане, встретила негативную реакцию со стороны министерства иностранных дел страны, которое охарактеризовало ее как "не только необъективную, но и основанную на предвзятых мнениях и предположениях", пишет Caspian News.

"Очевидное отсутствие достоверного анализа трагических январских событий в Казахстане обескураживает, - говорится в заявлении министерства. - Считаем недопустимым, чтобы документ такого характера был принят до публикации результатов служебного расследования, инициированного руководством Республики Казахстан". Согласно заявлению, результаты расследования будут открыто доведены до международного сообщества.

В документе, принятом на прошлой неделе подавляющим большинством голосов, Европарламент решительно осудил реакцию властей Казахстана на недавние протесты, заявив, что действия сил безопасности в отношении "мирных демонстраций" были "очень жесткими". Кроме того, к ЕС и международному сообществу был обращен настоятельный призыв начать "надлежащее" расследование и ввести санкции против высокопоставленных должностных лиц Казахстана в соответствии с Глобальным режимом санкций ЕС в области прав человека. В резолюции также содержится призыв к Европейской службе внешних связей, Европейскому банку реконструкции и развития и Всемирному банку приостановить программы финансирования в Казахстане "до тех пор, пока правительство не предпримет существенных и ощутимых усилий для улучшения ситуации с правами человека".

В общей сложности 589 из 671 голосующих депутатов поддержали документ, 35 проголосовали против, 47 воздержались.

В МИД Казахстана заявили, что при разработке резолюции ни депутаты Европарламента, ни какие-либо политические группы парламента не запрашивали каких-либо разъяснений или заявлений от казахстанских официальных лиц.

"Также проигнорировано сделанное ранее заключение Министерства иностранных дел Республики Казахстан о наличии серьезных несоответствий и неточностей в публикациях некоторых зарубежных СМИ, характеризующих правомерные действия правоохранительных органов в отношении террористических, экстремистских и преступных групп", - говорится в сообщении.

В Казахстане считают, что резолюция Европейского парламента "подрывает и наносит ущерб" процессу принятия и реализации политических реформ, направленных "на укрепление демократических институтов и развитие гражданского общества".

Самый большой кризис, который потряс страну Центральной Азии с момента обретения ею независимости, начался 2 января в городе Жанаозен в богатой нефтью западной области Казахстана Мангистау, где люди вышли на улицы после внезапного скачка цен на сжиженный нефтяной газ. Демонстрации быстро распространились на другие нефтяные города - Актау, Актобе и Атырау - а затем вспыхнули в столице Казахстана Нур-Султане и крупнейшем городе Алма-Ате.

Хотя правительство Казахстана решило снизить цены на сжиженный нефтяной газ, протесты быстро переросли в ожесточенные столкновения, наиболее интенсивные из которых произошли в Алма-Ате. По официальным данным, в ходе столкновений пострадали не менее 4500 человек, еще 225 человек, в том числе 19 сотрудников служб безопасности, погибли.

Для стабилизации ситуации в Казахстан прибыл миротворческий контингент государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) численностью более 2000 военнослужащих. Союз шести бывших советских республик, включая Россию, Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Таджикистан, направил свои войска по просьбе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Объединенные силы защищали важные военные, государственные и другие значимые объекты в Алматы и столице Нур-Султан. К 19 января миротворческие силы ОДКБ покинули Казахстан.

В настоящее время правоохранительные органы Казахстана проводят масштабное внутреннее расследование причин беспорядков. По данным Генеральной прокуратуры, расследуется более 800 уголовных дел.