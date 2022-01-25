РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Казахстан раскритиковал позицию Европарламента по недавним протестам 

Caspian News
Казахстан раскритиковал позицию Европарламента по недавним протестам 

Резолюция, принятая Европейским парламентом по ситуации в Казахстане, встретила негативную реакцию со стороны министерства иностранных дел страны, которое охарактеризовало ее как "не только необъективную, но и основанную на предвзятых мнениях и предположениях", пишет Caspian News.

"Очевидное отсутствие достоверного анализа трагических январских событий в Казахстане обескураживает, - говорится в заявлении министерства. - Считаем недопустимым, чтобы документ такого характера был принят до публикации результатов служебного расследования, инициированного руководством Республики Казахстан". Согласно заявлению, результаты расследования будут открыто доведены до международного сообщества.

В документе, принятом на прошлой неделе подавляющим большинством голосов, Европарламент решительно осудил реакцию властей Казахстана на недавние протесты, заявив, что действия сил безопасности в отношении "мирных демонстраций" были "очень жесткими". Кроме того, к ЕС и международному сообществу был обращен настоятельный призыв начать "надлежащее" расследование и ввести санкции против высокопоставленных должностных лиц Казахстана в соответствии с Глобальным режимом санкций ЕС в области прав человека. В резолюции также содержится призыв к Европейской службе внешних связей, Европейскому банку реконструкции и развития и Всемирному банку приостановить программы финансирования в Казахстане "до тех пор, пока правительство не предпримет существенных и ощутимых усилий для улучшения ситуации с правами человека".

В общей сложности 589 из 671 голосующих депутатов поддержали документ, 35 проголосовали против, 47 воздержались.

В МИД Казахстана заявили, что при разработке резолюции ни депутаты Европарламента, ни какие-либо политические группы парламента не запрашивали каких-либо разъяснений или заявлений от казахстанских официальных лиц.

"Также проигнорировано сделанное ранее заключение Министерства иностранных дел Республики Казахстан о наличии серьезных несоответствий и неточностей в публикациях некоторых зарубежных СМИ, характеризующих правомерные действия правоохранительных органов в отношении террористических, экстремистских и преступных групп", - говорится в сообщении.

В Казахстане считают, что резолюция Европейского парламента "подрывает и наносит ущерб" процессу принятия и реализации политических реформ, направленных "на укрепление демократических институтов и развитие гражданского общества".

Самый большой кризис, который потряс страну Центральной Азии с момента обретения ею независимости, начался 2 января в городе Жанаозен в богатой нефтью западной области Казахстана Мангистау, где люди вышли на улицы после внезапного скачка цен на сжиженный нефтяной газ. Демонстрации быстро распространились на другие нефтяные города - Актау, Актобе и Атырау - а затем вспыхнули в столице Казахстана Нур-Султане и крупнейшем городе Алма-Ате.

Хотя правительство Казахстана решило снизить цены на сжиженный нефтяной газ, протесты быстро переросли в ожесточенные столкновения, наиболее интенсивные из которых произошли в Алма-Ате. По официальным данным, в ходе столкновений пострадали не менее 4500 человек, еще 225 человек, в том числе 19 сотрудников служб безопасности, погибли.

Для стабилизации ситуации в Казахстан прибыл миротворческий контингент государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) численностью более 2000 военнослужащих. Союз шести бывших советских республик, включая Россию, Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Таджикистан, направил свои войска по просьбе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Объединенные силы защищали важные военные, государственные и другие значимые объекты в Алматы и столице Нур-Султан. К 19 января миротворческие силы ОДКБ покинули Казахстан.

В настоящее время правоохранительные органы Казахстана проводят масштабное внутреннее расследование причин беспорядков. По данным Генеральной прокуратуры, расследуется более 800 уголовных дел.

1010 просмотров
Поделиться:
Распечатать:

Лента новостей

Видео

English version