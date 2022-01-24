Совет Госдумы обсудит обращение к президенту о признании ДНР и ЛНР в феврале

24 янв. 18:59

Совет Государственной думы в следующем месяце рассмотрит обращение фракции КПРФ к президенту Владимиру Путину о признании самопровозглашенных ДНР и ЛНР, рассказал первый замглавы этой фракции Николай Коломейцев.

"Совет Думы принял решение рассмотреть постановление в феврале", - цитирует его РИА Новости.

Напомним, 19 января в проекте обращения к главе государства депутаты ГД от КПРФ попросили его рассмотреть такую возможность: они утверждают, что признание ДНР и ЛНР независимыми государствами поможет защитить их народы республик от внешних угроз и положительно повлияет на стабильность в регионе.