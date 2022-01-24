Санкт-Петербург перейдет в мобилизационный режим из-за ситуации с COVID-19

24 янв. 18:52

Санкт-Петербург переходит в мобилизационный режим из-за ухудшения эпидемической обстановки, вызванной распространением коронавируса COVID-19. Об этом в эфире "Радио России" заявил губернатор города Александр Беглов.

"Хотел бы отметить серьезное осложнение эпидемической обстановки. На прошлой неделе наш город обновил антирекорд по заболеваемости - более 9 тысяч инфицированных за сутки. Пятая волна коронавируса оказалась самой масштабной. Санкт-Петербург переходит в мобилизационный режим", - отметил Беглов.

Он пояснил, что это потребует от каждого терпения, понимания, готовности работать в сложных условиях и особых усилий для сохранения здоровья - своего и своих близких.

Губернатор Санкт-Петербурга также сообщил, что в настоящее время городское правительство готовит изменение в 121-е постановление с новыми более строгими санитарными ограничениями.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 31 млн, из них более 5,5 млн человек скончались. В России выявлены 11 173 300 случая заражения.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в Санкт-Петербурге выявлены 930 172 случая заражения коронавирусом. Справились с болезнью 838 112 жителей города, умерли - 29 479.