Семь симптомов "омикрона" у детей

"Омикрон" никуда не исчез. Этот штамм продолжает распространяться по всему миру, заражая как взрослых, так и детей, пишет Deseret News. Эмма Дункан, профессор медицины в Королевском колледже Лондона, поговорила с Insider о наиболее распространенных симптомах штамма "омикрон" у детей на основе данных исследовательского приложения ZOE COVID-19, которое позволяет людям сообщать о своих симптомах COVID-19.

Вот основные симптомы варианта омикрон у детей:

Усталость

Головная боль

Больное горло

Насморк

Чихание

Высокая температура

Кашель

К менее распространенным симптомам относят проблемы с кишечником, такие как диарея и сыпь. Дункан сказала, что вакцинация может уменьшить частоту и продолжительность симптомов штамма "омикрон", но точных данных на этот счет нет.

"Омикрон" распространяется среди детей быстрее по сравнению с предыдущими вариантами COVID-19, такими как "дельта", сказал WCNC-TV доктор Сэм Домингес, врач-инфекционист в Детской больнице Колорадо. "Омикрон настолько заразнее, чем "дельта", что гораздо больше детей подвергается воздействию и заражению, что приводит к абсолютному увеличению числа инфицированных детей", - сказал Домингес.

"То, что мы наблюдаем у детей, похоже на круп, а он представляет собой воспаление верхних дыхательных путей", - сказал Ахмед.

Штамм "омикрон" привел к росту тяжелых симптомов COVID-19 и госпитализаций, в основном среди детей, которые слишком малы, чтобы пройти вакцинацию от коронавируса.