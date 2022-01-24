Житель Экибастуза погиб в поножовщине у ночного клуба

24 янв. 18:46

Поножовщина произошла около ночного клуба в Экибастузе, один ее участник погиб, такое сообщение распространила пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.

В нем говорится, что в субботу 22 января около 03.20 29-летний мужчина, находясь у ночного клуба, в ходе драки нанес ножевые ранения 25-летнему оппоненту, от которых тот умер в больнице, передает Sputnik Казахстан.

Идет досудебное расследование по ч.1 ст. 99 УК РК "Убийство". "Подозреваемый водворен в ИВС города Экибастуза. Обстоятельства и события произошедшего будут установлены в ходе расследования", - пояснили в полиции.

В социальных сетях сообщают, что убитый работал в охранном агентстве, ранил его экс-коллега во время бытового конфликта, не связанного с работой. У жертвы остались двое детей.