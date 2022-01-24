Инновационные лекарства будут регистрировать в ЕАЭС без проволочек

24 янв. 18:43

Президент России Владимир Путин потребовал от кабинета министров проработать со странами ЕАЭС (Евразийского экономического союза) возможность ускоренной регистрации инновационных лекарств.

"Правительству РФ обеспечить проработку с государствами - членами ЕАЭС вопроса о необходимости внесения изменений в акты, составляющие право союза, в части, касающейся ускоренной процедуры регистрации инновационных лекарственных препаратов", - говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном в понедельник на сайте Кремля, передает ТАСС.

Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин – он должен представить доклад до 1 сентября, а далее предоставлять его ежегодно.