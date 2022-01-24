Новым главой ПАСЕ стал Кокс

24 янв. 18:42

Новым председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) избран сенатор из Нидерландов Тини Кокс. На этом посту он сменил сенатора из Бельгии Хендрика Дамса.

Голосование проходило на первом заседании зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге. За кандидатуру Кокса проголосовали 164 депутата ассамблеи. Его конкурент - глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады от президентской партии "Слуга народа" Мария Мезенцева - получила 80 голосов, передает ТАСС.

"Для меня это большая честь. И я искренне благодарю своего предшественника Хендрика Дамса, чье председательство пришлось на столь трудный период в эти последние два года", - сказал Кокс во вступительном слове, обращаясь к депутатам.

Он также отметил, что смена председателя не означает смены курса, взятого не так давно. "В прошлом году мы приняли резолюцию по стратегическим приоритетам Совета Европы, которая уже четко определила нашу повестку на ближайшие годы", - цитирует Кокса ТАСС.

Тини Кокс родился в 1953 году в Нидерландах. Он является членом нидерландской "Социалистической партии" и главой группы "Объединенных европейских левых" в ПАСЕ.

Напомним, глава ПАСЕ избирается на два года из числа представителей ассамблеи.