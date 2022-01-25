Природные спа Крыма: не надо лететь за границу

Геотермальный источник – уникальная природная местность, где температура выходящей из земельных глубин воды превышает +20°C круглый год. Как правило, около таких источников обустраивают оздоровительные курорты, поскольку вода в них обладает целительными свойствами благодаря высокому содержанию разнообразных минералов и кислот. Термальные источники есть и в Крыму. Поэтому, планируя свою поездку на полуостров, обязательно включите хотя бы один из них в свою программу.

Среди геотермальных источников Крыма есть общеизвестные, а есть те, о которых не догадываются даже местные жители. Вторые тем, однако, не уступают популярным курортам по своим природным полезным качествам.

Сакские термальные источники и лечебные грязи

О них в Крыму знает каждый: и ребенок, и взрослый. Когда родители едут на отдых с детьми в сторону города Саки, то обязательным пунктом в программе является посещение Сакского озера. Его даже сравнивают с Мертвым морем, хотя содержание полезных элементов (магния, оксида железа, меди, кальция, калия, натрия и других) в грязях озера больше почти в три раза. Необязательно останавливаться в санаториях города, чтобы ощутить на себе целебные свойства грязей. Сакское озеро доступно для всех. Там можно нанести на кожу мягкую, маслянистую, темную субстанцию.

Город Саки с 1950-х годов славится своей минеральной водой. Добываемая из скважины Сакского месторождения, она прописывается пациентам, имеющим проблемы с печенью, ЖКТ, почками, желчным пузырем, а также страдающим от избыточного веса. Приезжая в Саки, вам не нужно покупать бутилированную воду: здесь расположен бесплатный (и, возможно, даже более сильный по своим свойствам) неиссякаемый бювет. В Сакском бювете вода достаточно теплая, +43°C, и имеет специфический привкус сероводорода.

Горячие купальни в Низинном

Село Низинное относится к Сакскому району. На момент переписи 2014 года в нем проживало всего 293 человека. Село выглядит заброшенный: тут и там полуразрушенные здания, покосившиеся домики, разбитые дороги. Совершенно непрезентабельно выглядит и так называемая ”баня”, настоящий горячий источник в Крыму, которая была открыта в 1984 году, чтобы местные жители, не имеющие теплой воды в своих домах, могли мыться.

Несмотря на всё это, в Низинное приезжают жители со всего полуострова и даже материка. Здесь работают мужские и женские душевые, где круглый год температура воды колеблется около 60°C. Говорят, что по содержанию микроэлементов, вода из Низинного превосходит воду из Сакского бювета. Она отлично помогает справиться с заболеваниями дыхательных путей, горла и ушей, а также благоприятно воздействует на ЖКТ. Очевидно, что настолько важное, необходимое людям место должно быть приведено в подобающее состояние. Ведь оздоровление организма всегда стоит во главе угла у каждого человека. Если бы в Низинном обустроили небольшой курорт вокруг термального источника, сюда бы приезжали нуждающихся в отдыхе и исцелении люди.

Вот несколько отзывов о бане в Низинном:

”Были вчера, это чудо! Рекомендую всем проезжающим мимо! С собой берите банные принадлежности. И посуду для воды с собой! Вода вкусная и запах меньше чем у Сакской!”

”19 января 2019 были, удивительное ощущение, вода мягкая, просто стоять под горячей струей блаженство, волосы шелковистые”.

”Сначала не можешь целиком зайти под струю воды, потому что она очень горячая, а потом не хочется выходить. Но долго там находиться нельзя, надо контролировать свое состояние. И абсолютно не обращаешь внимание на простоту постройки, т.к. получаешь необыкновенное удовольствие. После источника еще долго идет эффект, поэтому надо хорошо укутаться”.

Термальные источники на Арабатской Стрелке

Арабатская Стрелка – удивительная узкая и длинная (113 километров ) коса, которая отделяет залив Сиваш от Азовского моря. Здесь, на озере Сиваш, которое еще называют ”Гнилое море”, грязи по своим целебным свойствам не уступают Сакским. Состав богат микроэлементами, необходимыми для полноценного функционирования организма: в нем йод, хлор, натрий, калий, магний, бром, сульфаты. Добывают и соль, которая широко известна на международном уровне.

Геотермальные источники на Арабатской Стрелке были обнаружены случайно во время поиска нефтяных месторождений. Так и нашли подземное озеро с высоким содержанием минералов. На Стрелке существует три оборудованных места для купания в горячих источниках. Температура целебной воды на выходе достигает почти 80°C.

Купель в селе Новая жизнь

То самое место в Джанкойском районе Крыма, о котором мало что известно даже коренным жителям полуострова. Однако в селе Новая жизнь была пробурена скважина и оборудована небольшая купель с радоновой водой, полезной для расслабления мышц, снятия спазмов, лечения опорно-двигательной системы. Температура в купели не превышает 45°C, но слишком долго в ней находиться не рекомендуют – не больше 15 минут.

Эта купель заслуживает внимания, поскольку является одним из природных богатств Крыма. Ехать сюда нужно только в сухую благоприятную погоду: из-за разбитых дорог есть риск застрять в грязи.

Крым активно развивается как туристическое место. Каждый год появляются новые отели, обустраиваются заведения для развлечений, открываются новые магазины и места общественного питания. Но не стоит забывать, что Крымский полуостров – это, в первую очередь, богатая природа и здоровье. Не только эстетическая красота моря и гор, чистый воздух, но и, что для многих, возможно, открытие: геотермальные источники. Выберите для себя тот, который соответствует показаниям, и оздаравливайтесь, ведь нет ничего более ценного, чем состояние организма.