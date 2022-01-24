Заболевших воспитателей детсадов в Северной Осетии подменят студенты

24 янв. 18:28

Власти Северной Осетии планируют привлечь к работе в детских садах региона студентов педагогических колледжей – причиной тому стало большое число заболевших COVID-19 воспитателей.

"У нас есть колледжи, в которых обучаются на воспитателей детских садов. Предлагаю подключить их, чтоб они могли обеспечивать замены, и не было срывов процессов в детских садах", - сказала на заседании оперативного штаба министр образования и науки республики Элла Алибекова, передает "Интерфакс".

Предложение министра поддержал глава республики Сергей Меняйло.

Напомним, с завтрашнего дня, 25 января, школы и ссузы Северной Осетии переходят на дистанционную работу. Приостановлена деятельность спортшкол и учреждений дополнительного образования. В республике усилены ограничения по COVID-19