Заполненность подземных газовых хранилищ Украины и Европы бьет исторические антирекорды

24 янв. 18:21

Запасы газа в европейских и украинских подземных хранилищах вышли на исторические минимумы, такое сообщение распространил "Газпром".

В нем говорится, что с 11 января текущего года уровень запасов в ПХГ Европы "перешел в область рекордных минимумов за многолетний период наблюдений": на субботу 22 января они оказались на 1,85 млрд кубометров меньше прежнего минимального показателя на эту дату, в том числе германские подземные хранилища теперь заполнены на уровне ниже 42%, а именно 41,8%.

На этот же день, по данным Gas Infrastructure Europe, объем активного газа в хранилищах Европы был на 26% (на 14,9 млрд кубометров) меньше уровня 2021 года, а отбор достиг 71,8%, или 34,3 млрд кубометров газа.

Что касается украинских ПХГ, то их заполненность также вышла на минимальные уровни. "На 22 января она снизилась до 12,1 млрд кубометров. Это на 44,6% (на 9,7 млрд кубометров) ниже, чем в прошлом году, и на 3,2 млрд кубометров меньше, чем на дату начала закачки в апреле 2021 года. А на сегодня запасы в ПХГ Украины "провалились" уже ниже 12 млрд кубометров", - цитирует сообщение "Газпрома" ТАСС.