Армянские полицейские задержали экс-главу пресс-службы полиции

24 янв. 18:09

В Ереване задержан полицейскими экс-руководитель пресс-службы армянской полиции полковник Саят Ширинян, входящий в оппозиционный блок "Армения", возглавляемый экс-президентом страны Робертом Кочаряном, - сообщил его адвокат Беник Галстян.

"Примерно 30 минут назад людьми в масках из своего дома был подвергнут приводу Саят Ширинян", - написал адвокат в Facebook, передает РИА Новости.

Информацией о местонахождении подзащитного его адвокат пока не обладает.

Причины задержания Шириняна также не сообщаются.