Почему Армения стала полигоном биооружия США на Южном Кавказе?

24 янв. 18:00

Сегодня, на фоне эскалации напряженности в отношениях Запада и России, когда США завозят на Украину летальные вооружения, Запад концентрирует войска в Восточной Европе, а европейские и американские дипломаты покидают Киев, с новой силой встает вопрос об обеспечении безопасности России и ее рубежей от вредоносного проникновения. Речь идет не только о санкциях, хакерских атаках или спящих ячейках террористов, но и о потенциальных биологических атаках. Ни для кого не секрет, что на постсоветском пространстве действуют американские лаборатории, изучающие патогенные микроорганизмы, и особую опасность для России представляют те из них, что находятся в странах-партнерах и союзниках.

Дело в том, что Россия намного жестче контролирует грузы, поступающие с территории Украины и Грузии, не состоящих с ней ни в одной постсоветской организации, чем грузы, прибывающие из стран СНГ, тем более ЕАЭС. Хотя на Украине и в Грузии, находящихся под де-факто руководством Запада, США могут более свободно разрабатывать биологическое оружие, но завезти его оттуда в Россию не так просто. Поэтому Вашингтон построил биолаборатории и в странах, для которых российские границы открыты максимально широко. Одной из таких стран является Армения, где в секретном режиме действует более десятка подобных лабораторий.

Россия не раз озвучивала Армении как своему союзнику по ОДКБ и ЕАЭС обеспокоенность деятельностью американских лабораторий на ее территории, армянские власти время от времени соглашались наладить мониторинг таких объектов (в последний раз это произошло прошлой весной), однако на деле ничего не происходит. Российские специалисты так и не получили доступ ни к одной из лабораторий, хотя Ереван и утверждает, что они безопасны и их исследования не направлены против России.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Фененко, сохранение американских биолабораторий в Армении, несмотря на их опасность для России, говорит о многом. "Биолаборатории США – прекрасный показатель того, насколько Армения является "лояльным" членом ОДКБ. Это даже сложно представить: член военного блока держит на своей территории биолаборатории страны, которая враждебна этому блоку. Как если бы Нидерланды расположили у себя биологические лаборатории России – и тут уже несложно представить, что тогда началось бы в странах НАТО", - сказал он.

"Биолаборатории США в Армении показывают, что Ереван ищет замену ОДКБ. Армянские власти смотрят то на Вашингтон, то на НАТО, готовы оказывать им ради преференций большие услуги, в том числе открывать такие опасные объекты откровенно антироссийской направленности. И мы ведь до сих пор не знаем, что именно выращивается в этих биолабораториях в секретном режиме. Наиболее вероятна работа с вирусами, но этим спектр современного биологического оружия не ограничивается. Возможно производство и морозоустойчивых вредителей, и новых сортов сорных растений, и насекомых, способных уничтожать урожаи и сады. Утечка таких вредоносных видов может стать весьма болезненной проблемой и для Южного Кавказа, и для России", - предупредил Алексей Фененко.

Проблема Армении, подчеркнул политолог, в нестабильном руководстве, которое не устраивают отношения с Россией. В других постсоветских государствах, где власть стабильна, подобные биолаборатории отсутствуют. "Возьмите Беларусь: это еще один союзник России по ОДКБ и ЕАЭС, тесно связанный с ней, как и Армения, но она не подпускает к себе эти объекты, что вносит лепту в негативное отношение к Минску на Западе. Другой пример – Азербайджан, которые крайне высоко ценит независимую политику, строит отношения с другими странами на соблюдении национальных интересов и не собирается ради США ссориться с собственными соседями по региону", - обратил внимание он.

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко указал на отказ Армении даже раскрывать список работ, проводящихся в этих лабораториях. "Закрытость исследований, которые там проводятся, наводит на худшие мысли о том, что в биолабораториях, которые находятся под контролем Пентагона, на территории Армении могут осуществляться опасные эксперименты, связанные с биологическим оружием, а также могут находиться коллекции патогенов, возбудителей заразных летальных инфекций с целью возможного ведения биологической войны против РФ", - пояснил военный эксперт.

"Здесь нельзя не отметить, что Армения является членом ОДКБ. Более того, в настоящее время она председательствует в этой организации. Поэтому, полагаю, Ереван должен сделать все, чтобы допустить российских медиков и российские инспекционные группы для ознакомления с американскими биолабораториями и с теми работами, которые там ведутся, включая перспективные планы их использования", - подчеркнул главный редактор журнала "Национальная оборона".

Наличие или отсутствие подобных лабораторий является одним из маркеров подлинного отношения российских соседей к Москве. "Страны с сильными лидерами прекрасно понимают, что, во-первых, не надо портить отношения с Россией, а надо их укреплять. Поэтому в той же Беларуси или в Азербайджане такие объекты отсутствуют. А во-вторых, это же вопрос национальной безопасности. В случае утечки тех или иных штаммов опасных инфекционных заболеваний Армения может погрузиться в крайне тяжелую эпидемиологическую ситуацию", - предупредил Игорь Коротченко.

"Сильные государства с ответственными лидерами делают все, чтобы минимизировать угрозу как для двусторонних отношений с Россией, так и для своих собственного населения. Поэтому они не допускают размещения у себя подобного рода опасных объектов. Те, кто размещают биолаборатории США, как Украина и Грузия, находятся под достаточно сильным западным воздействием. К сожалению, это относится и к Армении", - заключил военный эксперт.