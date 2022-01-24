Почему Саркисян подал в отставку

Президент Армении, последний высокопоставленный чиновник, назначенный еще до прихода премьер-министра Никола Пашиняна к власти, в воскресенье неожиданно подал в отставку. Попытки Армена Саркисяна сохранить нейтралитет оттолкнули не только назначивший его на должность старый режим, но и послереволюционное правительство, пишет Eurasianet.

Сообщение о том, что Саркисян принял решение подать в отставку появилось на официальном президентском сайте вечером 23 января. "У президента нет необходимых инструментов для влияния на ключевые процессы внутренней и внешней политики в настолько сложное для государства и народа время", - указано на сайте. Саркисян не стал объяснять, в каких конкретно вопросах он не имел влияния, в его заявлении также не упоминался премьер-министр страны. "Это не эмоциональное решение, у него есть определенная логика", - заявил он.

Президент Армении избирается парламентом страны, в значительной степени эта фигура номинальная. Армен Саркисян стал президентом в начале 2018 года, незадолго до "бархатной революции" в стране под руководством Пашиняна. По большей части Саркисяну удавалось балансировать между назначившей его старой гвардией и новым режимом.

Одним из основных занятий Саркисяна было привлечение в страну иностранных инвесторов, с этой целью он регулярно посещал Европу, Азию и страны Персидского залива в надежде наладить связи Армении с представителями зарубежного бизнеса. Его последним официальным визитом стала поездка в Объединенные Арабские Эмираты, где 14 января он встретился с официальными лицами и бизнесменами для обсуждения разработки в Армении проектов в области возобновляемой энергетики общей мощностью общей мощностью 400 МВт.

За день до поездки он встретился с председателем Национального собрания Аленом Симоняном, сообщается, что они обсудили "Азербайджан и другие международные вопросы". Но источник в администрации сообщил, что встреча, похоже, была посвящена не только этому. "Ален вошел, и ему показалось, что дон Корлеоне собирается подарить поцелуй смерти", - сказал пожелавший остаться неизвестным источник.

Решение об отставке держалось в строжайшем секрете, и многие в аппарате Саркисяна узнали о нем только через СМИ, сказал источник: "Об отставке знали только очень близкие ему люди".

Хотя роль Саркисяна была по большей части символической, тем не менее он пользовался своим правом обращаться в Конституционный суд с целью оспорить какое-либо решение, хотя и делал это только в критические моменты.

Одним из вопросов, в который Саркисян не стал вмешиваться, вопреки надеждам оппозиции, была реформа самого Конституционного суда. В июне 2020 года, когда парламент готовился принять проект конституционных изменений, предполагающий прекращение полномочий нескольких судей, считающихся лояльными прежнему режиму, Саркисян заявил, что отказывается от своего права вмешиваться в процесс принятия конституционных изменений. Без вмешательства президента Пашинян смог избавиться от судей, что многие расценили как захват власти.

После отставки Саркисяна некоторые оспаривали его заявление об отсутствии у него какого-либо влияния. "Приведу только один пример: не было ли в ваших полномочиях обратиться в тот же Конституционный суд с заявлением о приведении в соответствие с Конституцией неконституционного закона о роспуске Конституционного суда?" – вопрошает правозащитник Аветик Ишханян в блоге новостного сайта Aravot.

Но хотя оппозиция не доверяла Саркисяну, в правительстве у него также было мало друзей. Что наиболее важно, после поражения Армении в войне 2020 года с Азербайджаном президент призвал Пашиняна уйти в отставку и заявил, что не имеет никакого отношения к заявлению о прекращении огня, положившего конец войне. В феврале 2021 года он также отказался подписать приказ Пашиняна об отставке начальника Генштаба ВС после того, как группа высокопоставленных офицеров страны поддержала требование об отставке премьер-министра.

"Армену Саркисяну никогда не хватало смелости сказать правду", - написал в Facebook Эдик Багдасарян, главный редактор новостного сайта Hetq.

Согласно конституции Армении, президент избирается сроком на семь лет, а внеочередные выборы президента проводятся не позднее чем через 35 дней после открытия вакансии. До выборов обязанности президента страны будет исполнять Ален Симонян.

Чиновники от парламентской оппозиции заявили, что намерены выдвинуть кандидата, но еще не выбрали его. "[Чтобы выбрать кандидата] нам нужно время, а отставка была несколько часов назад", - заявил Sputnik Армения глава парламентской оппозиционной фракции "Честь имею" Артур Ванецян. Ванецян назвал отставку Саркисяна "запоздалой", отметив, что "очевидно, что Саркисян не использовал хотя бы минимальные полномочия, отведенные ему Конституцией в труднейших для нашего государства ситуациях и в самых важных процессах".

Ходили слухи о том, что Саркисян ушел в отставку в связи с некоторыми - пока неизвестными - компромиссами, на которые может пойти правительство. Сейчас Армения ведет переговоры как с Азербайджаном (по транспортному коридору и соглашению о делимитации границы), так и с Турцией (по нормализации отношений).

"Что касается его отставки, причины могут быть как геополитическими, так и внутренними. Это может быть связано с новыми документами, которые он не хочет подписывать", - заявил журналистам глава парламентской фракции блока "Армения" Сейран Оганян.

Правящая партия "Гражданский договор" пока не выдвинула своего кандидата на пост президента.

Что касается самого Саркисяна, сразу же возникли предположения о его политическом будущем и о том, не попытается ли он сформировать своего рода третью силу в глубоко поляризованной армянской политике, не связанную как с правительством, так и с оппозицией. Но Саркисян мало интересовался внутренней политикой. После четырехмесячного пребывания на посту премьер-министра в 1996–1997 годах он занимал различные дипломатические должности, в том числе был послом Армении в Великобритании.