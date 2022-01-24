Коронавирус переводит Госдуму на новый график

24 янв. 17:49

Государственная дума РФ в ближайшие месяцы будет работать по измененному графику в связи с новой волной коронавируса, рассказал первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков.

"Мы немножко меняем график на ближайшие два месяца нашей работы. Будет по два [пленарных] заседания в неделю - по вторникам и средам", - цитирует его ТАСС.

Обычно Госдума собирается на пленарные заседания трижды в неделю.

Первый зампредседателя ГД уточнил, что две недели будут проводиться заседания, затем на протяжении того же времен депутаты будут работать своих округах, такой цикл планируется повторять в текущем и следующем месяцах и, возможно, в марте, дальше все зависит от эпидемиологической обстановки.