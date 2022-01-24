Снегопад отменил День студента в Краснодаре

24 янв. 17:43

Руководство краснодарских вузов сегодня сообщило о переносе Дня студента из-за непогоды, обрушившейся на столицу Кубани.

В Кубанском государственном университете День студента перенесли на 7-9 февраля - в главном холле вуза будут работать интерактивные фотозоны, кроме того, среди студентов проведут розыгрыш призов. В КубГТУ День студента переносится на 1 февраля: студенты вуза соберутся в команды и покажут свои силы в спортивно-развлекательной эстафете "Голодные игры КубГТУ". Отменено празднование и в КГУКИ – в вузе планировали провести праздничный концерт, - передают "Кубанские новости".

В КубГАУ завтра в честь праздника пройдет служба в храме Святой Татьяны, находящемся на территории аграрного университета, которую проведет митрополит Григорий.

Традиционно День студента в России отмечается 25 января, в Татьянин день.

Напомним, в минувшие выходные на Краснодарский край обрушился мощный циклон, в отдельных районах края высота снежного покрова достигла 1,5 м, в Краснодаре выросли сугробы высотой в 40 см.