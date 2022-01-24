Знакомый расправился с хозяйкой отеля в Сочи

24 янв. 17:29

Кубанские следователи расследуют гибель местной жительницы и ее знакомого в одном из отелей в Лазаревском районе Сочи, - сообщила сегодня пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

В отеле была убита 61-летняя женщина – ее знакомый в ночь с 22 на 23 января проник в принадлежащий ей отель и, встретив хозяйку отеля на втором этаже, дважды выстрелил в нее из охотничьего ружья. От полученных ранений женщина скончалась на месте, - передает "Интерфакс".

Затем мужчина сам свел счеты с жизнью.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "убийство", ведется следствие.