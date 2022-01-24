В министерстве транспорта России предсказали рост авиаперевозок в текущем году

24 янв. 17:20

Министерство транспорта России ожидает роста пассажирских авиаперевозок в 2022 году. Об этом заявил замглавы Минтранса Игорь Чалик.

При этом он подчеркнул, что из-за распространения омикрон-штамма коронавируса COVID-19 сложно прогнозировать, каким именно будет этот рост, передает ТАСС.

Ранее министр транспорта РФ Виталий Савельев сообщил, что пассажиропоток российских авиакомпаний в 2021 году составил около 112 млн пассажиров, что сопоставимо с показателями допандемийного 2019 года.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 31 млн, из них более 5,5 млн человек скончались. В России выявлены 11 173 300 случая заражения.