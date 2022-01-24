Развитием СКФО займутся Новак и Решетников

24 янв. 17:15

Стал известен состав нового руководства правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО – ее возглавил вице-премьер РФ Александр Новак, его заместителем стал министр экономического развития РФ Максим Решетников, соответствующее распоряжение премьер-министра РФ опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Внести в состав правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа... следующие изменения: включить в состав комиссии Александра Новака - заместителя председателя правительства РФ (председатель комиссии)", - говорится в документе, передает ТАСС.

Также в состав правительственной комиссии в качестве заместителя председателя включен министр экономического развития РФ Максим Решетников, а замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров освобожден от должности заместителя председателя комиссии.