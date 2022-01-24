Грипп и ОРВИ отправили на карантин две школы в Дагестане

24 янв. 17:09

Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ привел к закрытию двух школ в Буйнакском районе Дагестана, в них обучается 641 ребенок. Об этом сообщает пресс-служба минобрнауки республики.



Помимо этого, на удаленку ушли отдельные классы школ в различных муниципалитетах, в том числе в Махачкале, Новолакском и Ногайском районах.

Как отметили в ведомстве, Роспотребнадзор принимает решение о приостановлении учебного процесса при отсутствии в образовательной организации по причине гриппа и ОРВИ 20% детей и более.