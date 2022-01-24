Каладзе: Грузия всегда будет поддерживать Украину и украинский народ

24 янв. 17:06

Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что у Украины и украинского народа всегда будет поддержка со стороны Грузии.

На вопрос журналистов, почему премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили не распространил официальное заявление в поддержку Украины, градональник ответил, что заявление по этому поводу уже сделал глава внешнеполитического ведомства.

"Министр иностранных дел сделал заявление, и можете этим руководствоваться", - цитирует Каладзе "Грузия Online".

Напомним, 23 января возле украинского посольства в Тбилиси прошла акция солидарности с Украиной. В ней приняли участие активисты, представители неправительственных организаций и члены оппозиционных партий. Собравшиеся призвали власти Грузии последовать их примеру и выразить солидарность народу Украины перед лицом "российской угрозы".