Дипломаты стали участниками драки в Берлине

Дипломаты из Восточной Европы подрались вечером в воскресенье в одном из кафе Берлина, сообщает издание Bild.
"Они все пили вместе. Там также были дипломаты из Восточной Европы. На самом деле, хорошие люди", - сказал газете управляющий заведения.
Отмечается, что в кафе отдыхала группа лиц, на улице между ними завязалась ссора, переросшая в драку.
В результате потасовки пострадали четыре человека.
Издание сообщает, что полиция ведет расследование, однако факт участия дипломатов в драке пока не подтвержден.