Дипломаты стали участниками драки в Берлине

24 янв. 16:54

Дипломаты из Восточной Европы подрались вечером в воскресенье в одном из кафе Берлина, сообщает издание Bild.

"Они все пили вместе. Там также были дипломаты из Восточной Европы. На самом деле, хорошие люди", - сказал газете управляющий заведения.

Отмечается, что в кафе отдыхала группа лиц, на улице между ними завязалась ссора, переросшая в драку.

В результате потасовки пострадали четыре человека.

Издание сообщает, что полиция ведет расследование, однако факт участия дипломатов в драке пока не подтвержден.