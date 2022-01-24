Политсоветники нормандской четверки встретятся в Париже в среду

24 янв. 16:51

В среду, 26 января, в Париже состоятся переговоров политических советников "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция). Соответствующую информации подтвердили в российской делегации.

"Да, это так, переговоры пройдут 26 января в Париже", - приводит слова представителя делегации РИА Новости.

Напомним, нормандский формат - это переговоры по мирному урегулированию на юго-востоке Украины. В них участвуют Россия, Украина, Германия и Франция. Последняя на данный момент встреча в "нормандском формате" на высшем уровне прошла в конце 2019 года в Париже. В ней участвовали президенты Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель.

