Названы четыре способа легко просыпаться по утрам в холода

24 янв. 16:46

Зимой многие люди отмечают, что им требуется больше времени, чтобы выспаться, просыпаться в обычное время тяжело, на улице темно и холодно. Сонливость зимой связана с избытком мелатонина, который вырабатывается в ответ на дефицит солнечного света, пишет британское издание Express.

Мелатонин - гормон сна, он регулирует циркадный ритм организма. Усиленная выработка мелатонина в зимнее время вызывает не только проблемы с сонливость, но и ведет к апатии, плохому настроению, депрессии.

Чтобы легче просыпаться по утрам в холодное время года, нужно вооружиться калькулятором. Ученые предлагают вычислить свою фазу быстрого сна и просыпать в это время по будильнику. Средняя продолжительность фазы медленного сна - 120 минут, а фазы быстрого сна - 20 минут. Значит, если человек засыпает в 22:00, то легче проснуться ему будет в 04:40-05:00 или в 07:00-07:20.

Второй совет связан с контрастным душем - он активизирует кровообращение и придаст бодрости.

Завтрак после контрастного душа должен быть теплым. Еду из холодильника следует разогреть хотя бы до комнатной температуры, а лучше отдать предпочтение каше или яичнице.

Также просыпаться легче будет при имитации солнечного света. На зиму лучше вкрутить яркие лампы с мягким белым светом, такое освещение останавливает выработку мелатонина в организме, кроме того, мягкий белый светодиодный свет может помочь справиться с симптомами сезонного аффективного расстройства.