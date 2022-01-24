Во Франции захотели покинуть НАТО во избежание вражды с Москвой

24 янв. 16:16

Париж должен немедленно выйти из состава НАТО, потому что русофобия стала способом существования для Запада. Об этом заявил экс-высокопоставленный сотрудник французской разведки Эрик Денесе.

Эксперт, отвечая на вопрос, возможно ли согласие между НАТО и Россией, или русофобия стала средством существования для западных стран, выразил согласие со вторым утверждением.

"Я в него уже верю. Поэтому я и настаиваю, что Франция обязательно должна выйти из НАТО", сказал он в интервью изданию Atlantico.

Денессе отметил, что Британия и США испытывают иррациональную ненависть к России и видят в ней угрозу для Восточной Европы, а в последние 30 лет нарушают взятые на себя обязательства после холодной войны.

"А когда Москва реагирует на их повторяющиеся провокации, ее действия квалифицируются как агрессия!" – с возмущением ответил бывший разведчик.

Кроме того, он напомнил о докладе RAND, в котором говорилось о "ненасильственных" способах дестабилизации России.